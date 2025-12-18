Homem invade casa e agride ex na frente do filho de 2 anos em Mimoso do Sul

Uma jovem de 24 anos foi agredida pelo ex-companheiro, de 21 anos, na frente do filho do casal, de apenas dois anos. O caso aconteceu em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na última quarta-feira (17). O suspeito, segundo registro policial, invadiu a casa da amiga da vítima, onde ela estava morando após a separação.

De acordo com o registro policial, o suspeito entrou no local com uma faca e deu golpes na vítima, que provocaram cortes na mão dela. A jovem contou para a polícia que estava separada havia cerca de um mês e, desde então, vinha recebendo ameaças por meio de mensagens, pois ele não aceitava o fim do relacionamento. A mulher ainda disse que pretendia se mudar para outro Estado por conta da perseguição.