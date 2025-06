Violência contra a mulher

Homem invade casa e agride a ex-esposa com socos e chutes em Piúma

Um homem é suspeito de invadir a casa da ex-esposa e agredi-la, no bairro Jardim Maily, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. O fato ocorreu na tarde de domingo (29), e, segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que o ex-marido fugiu de moto após a agressão.