Homem invade casa do vizinho e entra em quarto de criança em Castelo

Um homem armado com faca invadiu a casa do vizinho e entrou no quarto de uma menina de seis anos em Castelo, na Região Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (3). Familiares da criança flagraram e brigaram com o invasor, que fugiu em seguida — mas foi preso tempo depois pela polícia. Segundo uma das testemunhas, o homem aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas.

A Polícia Militar informou que o invasor do imóvel tem histórico de crimes sexuais e fez ameaças aos moradores afirmando que voltaria para um "acerto de contas". O bairro onde o crime ocorreu e o nome do suspeito não estão divulgados nesta nota para preservar a identidade das vítimas, já que eram vizinhos. A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por "lesão corporal qualificada, ameaça, violação de domicílio e porte de arma" e encaminhado ao sistema prisional.