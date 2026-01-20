Homem força mulher a retirar medida protetiva e acaba preso em João Neiva

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante após forçar a companheira a retirar a medida protetiva contra ele em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na sexta-feira (16), quando o suspeito levou a mulher até a delegacia para que ela desistisse do pedido. Ele estava sendo investigado pelos crimes de violência psicológica no âmbito da Lei Maria da Penha e coação no curso do processo.

A vítima, de 54 anos, havia procurado a delegacia no dia 3 de janeiro para denunciar o homem por agressões, ameaças e intimidações. Após a concessão da medida protetiva e a intimação do suspeito, ele foi até a casa dela e obrigou a vítima a acompanhá-lo até a delegacia, exigindo que ela retirasse a medida protetiva solicitada.