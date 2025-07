Pego no pulo

Homem foge de operação de trânsito da PM e é preso com drogas em Cachoeiro

Um homem abandonou uma motocicleta e fugiu ao avistar a equipe da Polícia Militar que realizava uma operação de trânsito no bairro Ilha da Luz, Cachoeiro de Itapemirim , região Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (12).

Foi solicitado apoio e os policiais iniciaram o policiamento a pé e o suspeito contido. Ele foi abordado na ponte do bairro e os militares encontraram com ele 25 papelotes de cocaína e R$ 650,00. No trajeto da fuga, foram localizados 34 papelotes de cocaína. A motocicleta foi guinchada e o indivíduo conduzido para a 7ª Delegacia Regional.