Homem, filho e enteada morrem atropelados por caminhão em Ibitirama

O motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, mas câmeras de videomonitoramento da região registraram o veículo passando pelas estradas da localidade Crédito: Montagem - A Gazeta

Um homem de 68 anos, o filho de um ano e a enteada dele, de seis anos, morreram atropelados por um caminhão, na localidade de São Francisco, em Ibitirama, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. A mãe das crianças, de 24 anos, também estava no local e foi socorrida, mas sofreu ferimentos leves. O acidente aconteceu na noite de sábado (8). Ailson Ribeiro, a esposa, o filho João Pedro Hugo Ribeiro e a filha dela, Aparecida Hugo Ribeiro, seguiam para a igreja quando foram atingidos pelo veículo.

A Polícia Militar informou que, conforme relatos de testemunhas, a família caminhava às margens da estrada quando foi atropelada. O motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ailson chegou a ser socorrido em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. As duas crianças morreram após darem entrada no Pronto Atendimento do município. Câmeras de videomonitoramento da região registraram o veículo passando pelas estradas da localidade.