Homem fica preso em galeria após queda de chapa de granito em Cachoeiro

Publicado em 26/09/2025 às 11h00
Homem fica preso em galeria após queda de chapa de granito em Cachoeiro
Chapa de granito que cobria galeria cedeu quando homem passava pelo local com a família Crédito: Mariana Couto

Um homem ficou preso em uma galeria pluvial após uma chapa de granito cair sobre ele, no bairro Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (25), na Rua Geogeta Mariana Gehard Marchon. O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou a vítima, que precisou ser hospitalizada.

Moradores relataram à reportagem que a galeria era coberta pela chapa de granito, mas a estrutura cedeu quando o homem passava a pé pelo local com o filho e a esposa. O Corpo de Bombeiros informou que, após o resgate, ele foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e recebeu alta médica nesta sexta-feira (26).

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foi procurada por A Gazeta, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

Homem é preso por agressão brutal e cárcere de mulher no Noroeste do ES

Publicado em 26/09/2025 às 08h38
Homem é preso poragren
Homem foi preso em cumprimento de mandado expedido pela Justiça Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (25), em Barra de São Francisco, suspeito de agredir brutalmente e manter em cárcere privado a companheira, também de 30 anos. A prisão ocorreu no Centro da cidade, em cumprimento de mandado expedido pela Justiça. A violência começou por conta de ciúmes, após o homem visualizar uma mensagem no celular da companheira.

Segundo as investigações, o crime aconteceu no último domingo (21), quando o suspeito, tomado por ciúmes, agrediu a vítima com socos e chutes, provocando lesões no rosto e no corpo. A mulher só conseguiu deixar a residência com a ajuda do irmão, que a levou para registrar a ocorrência. De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou que vivia há seis meses com o agressor, que mantinha comportamento controlador, a impedia de usar celular e redes sociais e já havia cometido outras agressões.

Após denúncias, a delegada Jéssica Bohrer representou pela prisão preventiva, cumprida na quinta-feira. O suspeito foi localizado em uma lanchonete no Centro do município e encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Civil reforça que vítimas e testemunhas de violência doméstica podem denunciar pelo 181 ou procurar a delegacia mais próxima. Em casos de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada pelo 190.

Manifestação de trabalhadores complica trânsito na Norte Sul, na Serra

Publicado em 26/09/2025 às 08h11
Manifestação de trabalhadores complica trânsito na Norte Sul, na Serra
Trânsito complicado na avenida Norte Sul, em Carapina, na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Uma manifestação nas imediações da entrada da Vale, pelo lado de Carapina, na Serra, complica o trânsito na Avenida Norte Sul na manhã desta sexta-feira (26). Um veículo estacionado em frente à portaria da empresa impede a entrada de coletivos, carros e caminhões, causando lentidão na região.

Imagens enviadas para a TV Gazeta mostram a presença da Polícia Militar e uma fila de caminhões aguardando para acessar a Vale. Ainda não há informações sobre o que os manifestantes reivindicam, mas que o protesto seria de trabalhadores terceirizados de empresas contratadas pela mineradora.

Bolão do ES leva mais de R$ 100 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 26/09/2025 às 06h22
Caso seja você o felizardo de ganhar na loteria, como proceder para retirar o prêmio? Qual é o caminho a ser percorrido após acertar na loteria? Assista o vídeo.

Um bolão com 23 cotas feito na Lotérica Universal, em Viana, acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 103.573,60. Outras duas apostas do ES, em Linhares, feita na Lotérica Altoé, e em São Mateus, realizada na Lotérica Águia da Sorte, também acertaram a quina e vão receber, cada uma, R$ 34.524,56. Como a aposta de Viana marcou 8 números no cartão, o valor a receber pela quina é proporcionalmente maior. O prêmio principal não teve ganhador e acumulou em R$ 80 milhões. O próximo sorteio está marcado para sábado (27).

As seis dezenas sorteadas foram: 03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53

Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Dupla é presa e polícia apreende armas e munições em Afonso Cláudio

Publicado em 25/09/2025 às 19h54
Polícia
Diversas armas e munições foram apreendidas durante uma operação em Afonso Cláudio Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Dois homens, de 24 e 70 anos, foram presos durante uma operação deflagrada nos distritos de Vila Pontões e Liberdade, em Afonso Cláudio, cidade localizada na região Serrana do Estado. Durante as diligências policiais realizadas nessa quarta-feira (24), foram apreendidas 16 armas de fogo e centenas de munições de diversos calibres. A prisão da dupla se deu pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, em conjunto com a 2ª Companhia Independente da Polícia Militar. Os nomes dos detidos não foram informados.

Entre as armas, foram recolhidas pistolas, revólveres e espingardas, além das municões. Todo o armamento, segundo a polícia, estava escondido na casa do idoso de 70 anos, em diferentes espaços da residência.

Ainda segundo a Polícia Civil, que as armas serão encaminhadas a laboratórios para analiser se foram utilizadas em homicídios ou outros crimes.

Homem é preso após vizinhos denunciarem cárcere privado em Vila Velha

Publicado em 25/09/2025 às 19h53
Homem é preso após vizinhos denunciarem cárcere privado em Vila Velha
Homem é preso por manter companheira em cárcere privado em Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

 Um homem foi preso por agredir e manter a companheira em cárcere privado em Aribiri, Vila Velha, nesta quinta-feira (25), após moradores e outras testemunhas ligarem para a Guarda Municipal.  Segundo a apuração da TV Gazeta, ele bateu na mulher dentro do prédio onde os dois vivem e seguiu com as agressões até o meio da rua. Quem viu a cena relatou à corporação ter visto o homem enforcando a vítima e a levando de volta para a residência enquanto segurava ela pelo pescoço.

Momentos antes, a vítima havia se dirigido a um escritório de advocacia, localizado no mesmo prédio, quando foi surpreendida pelo agressor. Os agentes conseguiram acessar o edifício e, após percorrerem os andares, localizaram a mulher no último pavimento.

Ela apresentava escoriações no pescoço e relatou ter sido obrigada a permanecer no local contra a vontade dela. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil foi demandada para mais detalhes. Quando houver retorno a matéria será atualizada. 

Homem é preso por suspeita de extorsão e agiotagem em Guarapari

Publicado em 25/09/2025 às 18h54
Deic de Guarapari deflagrou operação “Game Over” e prendeu um homem suspeito de extorsão e agiotagem Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 26 anos foi preso, nesta quinta-feira (25), durante a operação 'Game Over' por suspeita de extorsão e agiotagem em um apartamento na Praia do Morro, em Guarapari. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após um boletim de ocorrência ser registrado contra ele no dia 3 de setembro. O nome dele não foi informado.

Além dos dois crimes, ele responde a dois processos por porte ilegal de arma de fogo e está sendo apurado o envolvimento dele em lavagem de dinheiro. Durante a operação, foram apreendidos dois notebooks, dinheiro e celulares, objetos que poderão contribuir para a continuidade das investigações. A corporação informou que ele tentou fugir trocando de veículos e contando com apoio de terceiros. Ele foi conduzido à delegacia e posteriormente encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da Justiça.

Acidente com quatro veículos complica o trânsito na Terceira Ponte

Publicado em 25/09/2025 às 15h34
Acidente com quatro veículos complica o trânsito na Terceira Ponte
Acidente complica trânsito na Terceira Ponte Crédito: Waze

Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa ferida e complicou o trânsito na Terceira Ponte, no sentido Vitória, na início da tarde desta quinta-feira (25). 

Segundo a Ceturb (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo), que administra a estrutura, o trânsito foi completamente liberado às 15h35.

ATUALIZAÇÃO | O título anterior da nota reportava apenas a lentidão no trecho. Quando a Ceturb confirmou o acidente, o título e o texto foram atualizados.

Acidente com caminhão interdita rodovia em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 25/09/2025 às 15h26
Acidente com caminhão interdita rodovia em Cachoeiro de Itapemirim
Caminhão carregado com chapas de granito tomba em Cachoeiro Crédito: Matheus Passos

Um caminhão que transportava chapas de granito tombou na BR 482 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (25). O acidente aconteceu em Duas Barras e a Polícia Militar foi acionada por volta de 13h30. Segundo a apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o motorista ficou preso às ferragens e foi retirado da cabine por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos por meio do Samu/192 e depois foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia.

Equipes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo (DER-ES) fazem a retirada da carga que caiu na pista e uma empresa terceirizada foi acionada para remover o veículo tombado. O trânsito segue em meia pista no sentido Jerônimo Monteiro. 

Fiat Strada furtada e clonada é recuperada pela PRF em Colatina

Publicado em 25/09/2025 às 13h46
Fiat Strada furtada e clonada é recuperada pela PRF em Colatina
PRF recupera Fiat Strada furtada e clonada Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal

Uma Fiat Strada clonada foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de quarta-feira (24), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, durante a Operação Estado Presente. A picape era conduzida por um jovem de 24 anos, que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Segundo a PRF, foi constatado que o veículo era uma cópia de outro da mesma marca. O automóvel original havia sido furtado em 19 de abril de 2022, em Betim, Minas Gerais.

O motorista foi levado à Delegacia de Colatina. Em nota, a Polícia Civil informou que ele foi ouvido e liberado, pois não havia elementos suficientes para a prisão em flagrante. O caso segue sob investigação.

Haxixe 'Rolex' na rota SP x ES acaba em prisão em Guarapari

Publicado em 25/09/2025 às 12h41
Haxixe 'Rolex' na rota SP x ES acaba em prisão em Guarapari
2, 932 quilos: a quantidade de droga apreendida com passageiro dentro de ônibus Crédito: Divulgação | PRF

Um homem foi preso com quase três quilos de haxixe em Guarapari, no Espírito Santo, dentro de um ônibus que havia saído de São Paulo. A droga estava embalada em tabletes com adesivos escritos "Rolex" e foi localizada durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR 101, na manhã desta quinta-feira (25). 

O nome do passageiro não foi divulgado, mas ele disse à PRF que pegou os 2,9 quilos de haxixe em uma rodoviária de São Paulo e que receberia mil reais pelo transporte até Guarapari. Revelou ainda que somente seria informado onde deixar a mochila com a droga quando chegasse à cidade capixaba — alegando não conhecer quem o chamou nem quem receberia o entorpecente. Ele foi detido e encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil. 

Jovem de 25 anos é preso em flagrante por receptação em Pinheiros

Publicado em 25/09/2025 às 11h49
Jovem de 25 anos é preso em flagrante por receptação em Pinheiros
Homem é preso em flagrante por receptação em Pinheiros Crédito: Leitor | A Gazeta

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante por receptação em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A prisão aconteceu na manhã de quarta-feira (24), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Vara do Juiz das Garantias da 7ª Região. Segundo a Polícia Civil, Kaio Costa Correia estava em liberdade condicional havia cerca de dois meses.

A corporação informou que com o jovem foi apreendido um celular, que teria sido roubado na cidade de Montanha, também no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Civil, Kaio tem passagens por lesão corporal, receptação e violência doméstica. Ele foi encaminhado à delegacia e está à disposição da Justiça.

A reportagem tenta contato com a defesa de Kaio e o espaço está aberto para manifestação.

Operação termina com 2 detidos e 16 armas apreendidas em Afonso Cláudio

Atualizado em 25/09/2025 às 14h12
Operação termina com 2 detidos e 16 armas apreendidas em Afonso Cláudio
Material apreendido durante a operação em Afonso Cláudio; cão da PM atuou na ação Crédito: Divulgação | PMES

Dois homens, de 24 e 70 anos, foram presos e 16 armas apreendidas durante uma operação da Polícia Militar e da Polícia Civil na manhã de quarta-feira (24), em Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo. A Operação Desarme teve como objetivo retirar armas ilegais de circulação e coibir crimes violentos na região.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Córrego da Liberdade, distrito de Vila Pontões, e contaram com apoio da Força Tática e da equipe K9, com o cão farejador Black. Os agentes localizaram 16 armas de fogo — entre espingardas, revólveres, garruchas e pistolas — além de mais de 270 munições de diversos calibres e dois celulares. Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Venda Nova do Imigrante.

A Polícia Civil informou que a ação foi realizada com apoio da Superintendência de Polícia Regional Serrana (SPRSR), da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante, da Delegacia Especializado de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante e da Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio.

Caminhão transportando carne tomba em Colatina e óleo vaza na pista

Publicado em 25/09/2025 às 11h09
Caminhão transportando carne tomba em Colatina e óleo vaza na pista
Caminhão frifgorífico tombou no bairro São Silvano, em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

Um caminhão frigorífico – transportando carne – tombou no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25), causando transtornos no trânsito. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e usou pó de serra para conter um vazamento de óleo e limpar a pista. O motorista e o ajudante, que estavam no veículo, não se machucaram.

Operação no Noroeste do ES prende 23 pessoas e apreende armas e drogas

Publicado em 25/09/2025 às 10h58
Operação no Noroeste do ES prende 23 pessoas e apreende armas e drogas
Materiais apreendidos durante a Operação Estado Presente, no Noroeste do ES Crédito: Divulgação | Sesp

A Operação Estado Presente, realizada entre segunda (22) e quarta-feira (24) em 20 municípios do Noroeste do Espírito Santo, resultou na prisão de 23 pessoas, sendo 21 por mandados judiciais e duas que estavam foragidas do sistema prisional. Durante as ações, as forças de segurança apreenderam seis armas de fogo, drogas e munições, além de recuperar sete veículos com restrição de furto ou roubo. Também foram lavrados 187 autos de infração de trânsito e 19 veículos removidos.

A operação mobilizou 340 agentes de diferentes instituições, entre elas Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Detran, PRF e a Prefeitura de Colatina. Na noite de quarta (24), a ofensiva se concentrou em 12 bairros de Colatina, com cumprimento de mandados, abordagens e patrulhamento. O vice-governador Ricardo Ferraço e o secretário de Segurança, Leonardo Damasceno, acompanharam a ação.

Além das prisões e apreensões, equipes realizaram palestras em escolas de 15 municípios, abordando prevenção à violência, bullying e drogas.

Operação Estado Presente, no Noroeste do ES, contou com apoio de cão da PM Crédito: Divulgação | Sesp
MPF e PF miram esquema de agiotagem em terras indígenas em Aracruz

Atualizado em 25/09/2025 às 18h16
Policiais federais deram apoio ao Ministério Público Federal do Espírito Santo em operação
Policiais federais deram apoio ao Ministério Público Federal do Espírito Santo em operação Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Polícia Federal e o Ministério Público Federal do Espírito Santo realizaram, nesta quinta-feira (25), uma operação para combater a prática de agiotagem na Terra Indígena Tupiniquim-Guarani em Aracruz, no Norte do Estado. O objetivo era cumprir medidas cautelares de prisão e busca.

Pelo menos 50 policiais federais atuaram na ação. A Polícia Federal informou que participou da ação, mas não deu muito detalhes sobre as investigações. 

A operação prendeu pelo menos 5 pessoas. Segundo o MPF, as investigações começaram depois de uma denúncia dizendo que, com o pagamento dos auxílios e indenizações da Fundação Renova – decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão (Samarco Mineração) –, intensificaram-se práticas de exploração financeira e extorsões contra indígenas.

Polícia cumpre mandados contra assassinos e traficantes em São Mateus

Atualizado em 25/09/2025 às 11h24

Cerca de 48 agentes das polícias Civil, Militar e Penal foram às ruas e a zona rural em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, cumprir 11 mandados de busca e apreensão na madrugada desta quinta-feira (25). A ação, batizada de Operação Força Total, teve como alvo investigados por homicídios e tráfico de drogas em bairros onde ocorrem esses conflitos, no distrito de Santa Maria e na região dos Quilômetros (km 35 e km 41).

Polícia cumpre mandados contra assassinos e traficantes em São Mateus
Polícia Civil realiza operação "Força Total" em São Mateus Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, a operação teve apoio de 18 viaturas para localizar membros de grupos criminosos que disputam o tráfico de drogas na região. "Apesar de ainda não terem ocorrido prisões nesta fase da operação, a presença ostensiva das forças policiais foi reconhecida e elogiada pela comunidade local. A operação integra uma série de ações estratégicas que vêm sendo desenvolvidas pelas forças de segurança para coibir homicídios decorrentes da rivalidade entre criminosos", disse o superintendente de Polícia Regional Norte (SPRN), delegado Fabrício Dutra.

A Polícia Civil destacou que os trabalhos de monitoramento, inteligência e localização dos principais alvos seguem em andamento

Acidente fatal na Serra: caminhão estava com tacógrafo vencido desde 2021

Publicado em 25/09/2025 às 09h44
Acidente fatal na Serra: caminhão estava com tacógrafo vencido desde 2021
Caminhão que colidiu com ônibus do Transcol ficou com a frente destruída Crédito: André Afonso

caminhão que colidiu com um ônibus do Sistema Transcol em Morada de Laranjeiras, na Serra, na noite de quarta-feira (24) – deixando um morto e quatro feridos – estava com o tacógrafo vencido desde 2021 e com um dos pneus em mau estado. A informação consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar. O motorista, identificado como Pedro Henrique Duarte, de 36 anos, foi preso. 

Tacógrafo é um aparelho instalado em veículos pesados que registra a velocidade, a distância percorrida e os tempos de condução, descanso e paragem do motorista. O objetivo do dispositivo é aumentar a segurança nas estradas, monitorar a atividade do motorista e assegurar o cumprimento da legislação. 

Conforme a resolução 993/23 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o tacógrafo é obrigatório para: transporte escolar, veículo de transporte de passageiros com mais de 10 lugares, veículos de transporte de produto perigoso a granel, veículos de transporte de carga com capacidade máxima de tração igual ou superior a 19 toneladas e veículos de transporte de carga com capacidade máxima de tração inferior a 19 toneladas, apenas se atenderem, cumulativamente, as seguintes condições: peso bruto total superior a 4.536 kg e fabricação a partir de 1991.

O caminhoneiro foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo e encaminhado ao sistema prisional. Clique aqui para ler a matéria completa sobre o acidente.

Caso aconteceu na noite de quarta-feira (24) em Morada de Laranjeiras
Terceira Ponte terá interdição no domingo (28) para as Dez Milhas Garoto

Publicado em 25/09/2025 às 09h13
Terceira Ponte terá interdição no domingo (28) para as Dez Milhas Garoto
A 34ª Dez Milhas Garoto reunirá mais de 17 mil corredores neste domingo (28) Crédito: Ricardo Medeiros

Terceira Ponte será parcialmente interditada neste domingo (28), das 5h às 10h, para a Corrida das Dez Milhas Garoto. Em razão disso, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) orienta que, durante esse período, os motoristas utilizem vias alternativas para sair de Vitória, como a Segunda Ponte ou a Ponte Florentino Avidos. No sentido Vila Velha - Vitória, não haverá interdições.

De acordo a Ceturb-ES, as linhas dos ônibus Transcol que usam a Terceira Ponte, no sentido Vitória a Vila Velha, passarão pela Avenida Carlos Lindenberg durante o período da corrida.  Já o trajeto de Vila Velha para Vitória permanece inalterado. Além dessa interdição, a tradicional corrida de rua vai causar outras alterações no trânsito. A partir das 18h do sábado (27), as linhas 526, 503, 525, 661 e 650 que passam pela Av. Jerônimo Monteiro, sentido Av. Carlos Lindenberg, em Vila Velha, terão seu itinerário desviado pelas ruas Aurora e Dr. Moacyr Veloso. Já as linhas 608, 674 e 607, que fazem viagem pela Av. Santa Terezinha, serão desviadas pela rua Dr. Moacyr Veloso.

Os corredores que pretendem participar da 34ª Edição da Dez Milhas Garotos também vão poder contar com mais horários no Aquaviário. Ceturb-ES afirmou que vai oferecer viagens extras para a linha 402 (Praça do Papa / Prainha), começando as operações a partir das 5h de domingo (28) até as 8h. Após esses horários, o funcionamento do Aquaviário segue normalmente, conforme as tabelas de fim de semana.

Creche de Ibiraçu segue sem aulas após nova aparição de escorpião

Publicado em 25/09/2025 às 07h06
Educação
Creche Cachinhos de Ouro, em Ibiraçu, vai receber medidas preventivas contra escorpiões Crédito: Hélio Filho/Governo do ES

Mais um escorpião foi encontrado perto do Centro de Educação Infantil (CEI) Cachinho de Ouro, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, onde uma criança do berçário foi picada pelo aracnídeo na última terça-feira (23). Por conta disso, a prefeitura manteve as aulas suspensas até sexta-feira (26) para adotar medidas preventivas na unidade.

Veja abaixo as ações anunciadas: 

  • Instalação de barreiras físicas em todas as portas da unidade; 
  • Vedação dos ralos e demais pontos de acesso; 
  • Nova dedetização em todo o espaço da creche, mesmo estando dentro do prazo da última aplicação (válido até dezembro), como forma de reforço no combate a outros insetos.

A Prefeitura de Ibiraçu informou, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que devido ao tempo necessário para a execução dessas ações, as aulas permanecerão suspensas nesta semana, com retorno previsto para segunda-feira (29). De acordo com a pasta, o aluno picado por escorpião recebeu atendimento médico imediato e passa bem.