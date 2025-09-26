Homem fica preso em galeria após queda de chapa de granito em Cachoeiro
Um homem ficou preso em uma galeria pluvial após uma chapa de granito cair sobre ele, no bairro Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (25), na Rua Geogeta Mariana Gehard Marchon. O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou a vítima, que precisou ser hospitalizada.
Moradores relataram à reportagem que a galeria era coberta pela chapa de granito, mas a estrutura cedeu quando o homem passava a pé pelo local com o filho e a esposa. O Corpo de Bombeiros informou que, após o resgate, ele foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e recebeu alta médica nesta sexta-feira (26).
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foi procurada por A Gazeta, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.