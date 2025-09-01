Homem fica gravemente ferido em acidente na BR 262 em Venda Nova
Publicado em 01/09/2025 às 13h36
O motorista de um carro foi socorrido em estado grave após se envolver em um acidente com um caminhão, na manhã desta segunda-feira (1º), na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu por volta das 10h, no km 109, no distrito de São João de Viçosa.
Com apoio do Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Padre Máximo, no município. As corporações foram procuradas para fornecer mais informações sobre o acidente.