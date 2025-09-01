A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Homem fica gravemente ferido em acidente na BR 262 em Venda Nova

Publicado em 01/09/2025 às 13h36
Acidente entre carreta e caminhão deixa vítima gravemente ferida em Venda Nova do Imigrante
Acidente entre carro e caminhão deixa vítima gravemente ferida em Venda Nova do Imigrante Crédito: Corpo de Bombeiros

O motorista de um carro foi socorrido em estado grave após se envolver em um acidente com um caminhão, na manhã desta segunda-feira (1º), na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu por volta das 10h, no km 109, no distrito de São João de Viçosa.

Com apoio do Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Padre Máximo, no município. As corporações foram procuradas para fornecer mais informações sobre o acidente.

Publicidade