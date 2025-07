Na ES 177

Homem fica gravemente ferido após ser atropelado por picape em Muqui

Um homem de 54 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma Fiat Strada, na tarde de segunda-feira (30) na localidade de Aliança, no município de Muqui, no Sul do Espírito Santo. A motorista da picape, de 41 anos, contou para a Polícia Militar que sentiu um impacto, perdeu o controle da direção em seguida e colidiu com uma cerca de arame. Após descer do veículo, ela viu a vítima caída às margens da pista.