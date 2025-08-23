Homem fica ferido no peito após tentativa de homicídio em Nova Venécia
Um homem de 38 anos sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Rúbia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O caso foi registrado na noite de sexta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava uma lesão perfurocortante no tórax e escoriações pelo corpo, e já recebia atendimento do Samu (192) quando os policiais chegaram ao local. Testemunhas relataram que o homem apareceu na calçada já ferido.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. A corporação solicita que a população colabore de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site oficial, com possibilidade de anexar imagens e vídeos relacionados ao crime. Nenhum outro detalhe será divulgado para preservar as investigações.