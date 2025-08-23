A Gazeta - Agora

Homem fica ferido no peito após tentativa de homicídio em Nova Venécia

Publicado em 23/08/2025 às 17h24
17ª Delegacia de Nova Venécia.
O caso é investigado pela Delegacia de Nova Venécia Crédito: TV GAZETA

Um homem de 38 anos sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Rúbia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O caso foi registrado na noite de sexta-feira (22).  Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava uma lesão perfurocortante no tórax e escoriações pelo corpo, e já recebia atendimento do Samu (192) quando os policiais chegaram ao local. Testemunhas relataram que o homem apareceu na calçada já ferido. 

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. A corporação solicita que a população colabore de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site oficial, com possibilidade de anexar imagens e vídeos relacionados ao crime. Nenhum outro detalhe será divulgado para preservar as investigações.

Defesa Civil alerta para ventos de alto impacto e moderado no ES; veja mapa

Publicado em 23/08/2025 às 15h15

Defesa Civil do Espírito Santo emitiu, neste sábado (23) avisos para vendavais e ventos costeiros de alto e moderado impacto para diferentes regiões do Estado. Segundo o órgão, o alto impacto é previsto para vendaval e vento costeiro na Região Sul; já o impacto moderado é previsto para trechos do Centro Sul e para o litoral da Grande Vitória. Ambos os avisos têm validade até a noite deste sábado.

Na sexta-feira (22), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido alertas sobre a intensificação dos ventos em Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul, com a possibilidade de movimentação de dunas de areia sobre construções nas orlas enquanto durar o fenômeno.

Botetim com aviso meteorológico para o ES
Botetim com aviso meteorológico para o ES Crédito: Defesa Civil

A meteorologista da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, Julyane Souza, explica que os vendavais e ventos mais fortes deste fim de semana são provocados por uma perturbação atmosférica causada pelo deslocamento de uma frente fria na Região Sul do Brasil.

“Os impactos são principalmente no trecho que vai de Guarapari a Presidente Kennedy, onde podem ocorrer rajadas de vento que ultrapassam 54 km/h”, detalha.

Há ainda possibilidade de impacto moderado dos fenômenos no litoral central e sul até a noite de domingo (24). Segundo a Defesa Civil, a previsão tem relação com avisos emitidos pelo Inmet.

Fenômenos têm relação com a movimentação de uma frente fria no Sul do Brasil

Principal via de Guriri, em São Mateus, será interditada por 45 dias

Motociclista morre em acidente na Mário Gurgel, em Cariacica

Publicado em 23/08/2025 às 14h13
Local do acidente fatal na Mário Gurgel, em Cariacica
Acidente com morte na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

Um motociclista de 34 anos morreu e o passageiro ficou ferido em um acidente com carreta na Avenida Mário Gurgel, no trecho de Vila Capixaba, em Cariacica, no final da tarde de sexta-feira (22) . O motorista, um homem de 47 anos, contou à Polícia Militar que estava parado no semáforo e saiu no momento em que o sinal ficou verde. Logo depois, foi abordado por outro motociclista informando o acidente. O piloto, que não teve o nome divulgado, teria colidido contra a lateral da carreta.

O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e depois foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Em nota, a Polícia Civil afirma que ele foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro, e o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O passageiro da moto foi socorrido pelo Samu/192 para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Bandidos usam pistolas e até fuzil em ataque com morte na Serra

Bandidos usam pistolas e até fuzil em ataque com morte na Serra

Publicado em 23/08/2025 às 13h14
À esquerda, marca de tiro em local de ataque na Serra. À direita, rua onde crime ocorreu
À esquerda, marca de tiro em local de ataque na Serra. À direita, rua onde crime ocorreu Crédito: Bernardo Bracony

Bandidos armados com pistolas e até fuzil chegaram atirando perto de um bar em Balneário Carapebus, na Serra, na noite de sexta-feira (22), e atingiram dois homens na calçada. Dionata Firmino de Paula, de 28 anos, foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Um jovem de 20 anos também foi baleado, mas sobreviveu e recebeu atendimento do Samu/192.

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, apurou que os criminosos chegaram em dois carros, por volta de 22h40, e já saíram atirando. Foram ouvidos mais de 40 disparos — que deixaram marcas também em postes e muros. O crime é investigado pela Polícia Civil. Qualquer informação que ajude o trabalho policial pode ser repassada pela Disque-Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet.

Principal via de Guriri, em São Mateus, será interditada por 45 dias

Publicado em 23/08/2025 às 11h58
Principal via de Guriri, em São Mateus, será interditada por 45 dias
Principal via de Guriri, em São Mateus, será interditada por 45 dias Crédito: Google Maps

Um trecho de quase três quilômetros da Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditado por 45 dias para obras de pavimentação indicadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O bloqueio abrange o trecho que é a principal via de Guriri, em São Mateus, Norte capixaba, e vai começar na próxima segunda-feira (25). O órgão informou que a interdição é necessária para garantir a segurança de motoristas e pedestres e que rotas alternativas foram disponibilizadas.

Cidades do ES seguem sob alerta de ventos costeiros no fim de semana

Publicado em 23/08/2025 às 11h23

Segue válido o alerta de ventos costeiros para seis cidades capixabas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia na sexta-feira (22). O aviso sobre a intensificação dos ventos abrange Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul até domingo (24). O Inmet explica que pode haver movimentação de dunas de areia sobre construções nas orlas enquanto durar o fenômeno.

Tiros e morte no meio da rua em São Mateus, no ES

Publicado em 23/08/2025 às 10h34

Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros no bairro Vitória, em São MateusNorte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (22). Uma outra vítima também foi baleada e foi levada ao Hospital Roberto Silvares, também na cidade. O sobrevivente, de 27 anos, relatou à Polícia Militar que três homens em um carro se aproximaram e efetuaram os disparos. Buscas foram feitas, mas suspeitos não foram encontrados.

O nome da vítima que morreu não foi divulgado, e o caso agora é investigado pela Polícia Civil. Qualquer informação que ajude o trabalho policial pode ser repassada pela Disque-Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet.

Seis apostas do ES quase levam prêmio milionário da Lotofácil

Publicado em 23/08/2025 às 09h13

Seis apostadores do Espírito Santo bateram na trave e, por pouco, não ganharam o prêmio milionário da Lotofácil, do concurso 3476, sorteado na sexta-feira (22). Eles ficaram a apenas um número de levar o valor máximo, marcando 14 das 15 dezenas sorteadas. Os ganhadores, do Maranhão e do Sergipe, ganharam pouco mais de R$ 2 milhões, cada.

No Espírito Santo, as apostas que chegaram quase lá se concentram na Região Metropolitana da Grande Vitória e uma é do interior. Cada jogador vai receber R$ 2.405,99. Confira onde foram registradas as apostas:

  • Cariacica (1)
  • Guarapari (2)
  • Iúna (1)
  • Serra (1)
  • Vila Velha (1) 

Os números sorteados foram: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25. O próximo sorteio vai ser realizado neste sábado (23) e o prêmio é estimado em R$ 1,8 milhão.

Apagão deixa orla de Camburi às escuras e semáforos desligados em Vitória

Atualizado em 23/08/2025 às 10h39
Apagão na orla de Camburi, em Vitória
O trecho da Ponte de Camburi até o Barlavento ficou às escuras na noite desta sexta-feira (22)  Crédito: Vitor Jubini

Um trecho da orla de Camburi, em Vitória, ficou sem energia elétrica na noite desta sexta-feira (22). A falta de luz também afetou alguns semáforos da região. A energia foi restabelecida por volta das 20h05, segundo constatado pelo fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta, no local.

O trecho às escuras se estendeu um pouco à frente do Posto Iate, ainda antes da Ponte de Camburi, e se estendeu até a altura do quiosque Barlavento – o Píer de Iemanjá também permaneceu sem luz. Durante o período sem energia, equipes da Guarda Municipal foram acionadas para controlar o trânsito e dar apoio aos motoristas, já que os sinais estavam desligados.

A EDP informa que, devido à queda de galhos de árvores sobre a rede elétrica, algumas ruas do bairro Jardim da Penha ficaram sem energia no final da tarde desta sexta-feira (22). O fornecimento já foi normalizado, disse a concessionária, em nota. 

CORREÇÃO | A versão anterior da nota citou equivocadamente "Ponte da Passagem" como ponto de referência do trecho sem energia, mas o correto é "Ponte de Camburi". O texto foi corrigido. 

Cidades recebem alerta para ventos costeiros no Sul do ES

Publicado em 22/08/2025 às 18h36
Seis cidades do Sul do ES recebem alerta de ventos costeiros
Seis cidades do Sul do ES recebem alerta de ventos costeiros Crédito: Divulgação/Inmet

Um alerta amarelo para ventos costeiros no litoral Sul do Espírito Santo foi emitido na manhã desta sexta-feira (22) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Válido até às 10h de domingo (24), o aviso prevê a intensificação dos ventos nos municípios de Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.

Durante o período, pode ocorrer também movimentação de dunas sobre construções na orla. Em caso de emergências, a Defesa Civil deve ser contatada ligando para 199.
Acidente e trânsito complicado na Mário Gurgel, em Cariacica

Publicado em 22/08/2025 às 18h24
Trânsito intenso na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, nesta sexta-feira (22)
Trânsito intenso na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, nesta sexta-feira (22) Crédito: Waze

Trânsito complicado na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, na noite desta sexta-feira (22). Motoristas informam que há um acidente no trecho próximo ao Shopping Moxuara — registrado ainda no fim da tarde. A reportagem tenta com a Polícia Militar e equipes de resgate mais informações sobre a ocorrência, mas ainda não houve retorno. Segundo testemunhas, há uma moto envolvida no acidente e duas pessoas estariam gravemente feridas. 

MPES apura caso de bebê que teve o pé queimado em hospital no ES

Publicado em 22/08/2025 às 18h23
A família de José afirma que ele teve o pé queimado enquanto estava em berço aquecedor no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.
A família de José afirma que ele teve o pé queimado enquanto estava em berço aquecedor no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves Crédito: Reprodução | Rede Social

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível e da Infância e Juventude da Serra, instaurou, nesta sexta-feira (22), procedimento para apurar as circunstâncias da queimadura sofrida por José, bebê recém-nascido, no Hospital Estadual Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra.  Ainda conforme o órgão estadual, a Promotoria encaminhou ofício à Associação Evangélica Beneficente Espírito-santense (AEBES), entidade gestora da unidade hospitalar.

"O MPES requer informações sobre a instauração de sindicância interna, as medidas adotadas para minimizar os danos e os encaminhamentos previstos após o incidente. A apuração busca esclarecer os fatos e eventuais responsabilidades. Também foram enviadas comunicações ao Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) e ao Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES), para que as entidades avaliem possíveis falhas de conduta de profissionais de saúde e adotem, se cabível, as sanções pertinentes no âmbito de suas atribuições", frisou o MPES. 

Menina que sumiu em Vila Velha é localizada em Baixo Guandu, no ES

Publicado em 22/08/2025 às 17h24

Uma adolescente de 14 anos que estava desaparecida desde o dia 14 de agosto, quando saiu para visitar a avó no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, foi localizada nesta quarta-feira (20) em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Civil, ela estava em uma residência na companhia de um homem de 22 anos, identificado durante operação conjunta entre a Delegacia de Pessoas Desaparecidas (DEPD), a Polícia Militar e o Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O nome dele não foi divulgado. 

Os policiais encontraram uma arma de fogo com numeração raspada em posse do suspeito
Os policiais encontraram uma arma de fogo com numeração raspada em posse do suspeito Crédito: Divulgação | Polícia Civil

No local, os policiais encontraram uma arma de fogo com numeração raspada em posse do suspeito. Diante disso, o homem foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito e corrupção de menores. A corporação informou ainda que ele tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e respondia a um processo por homicídio qualificado em Santa Maria de Jetibá. Após os procedimentos padrões, a menina foi reintegrada à família.

Sesa manda afastar profissionais após bebê ser queimado em hospital na Serra

Publicado em 22/08/2025 às 15h41
O bebê José, com um dia de vida, teve os pés queimados após uma técnica usada por enfermeira, segundo familiares
O bebê José, com um dia de vida, teve os pés queimados após uma técnica usada por enfermeira, segundo familiares Crédito: Reprodução | Instagram @sarapeisinob

A Secretaria da Saúde (Sesa) determinou o afastamento dos profissionais potencialmente envolvidos no caso do recém-nascido que teve o pé queimado no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra. O caso foi exposto pela mãe do bebê, Sara Peisino Barboza, na quinta-feira (21). Em nota, a Sesa explicou que a decisão foi tomada de forma preventiva até a conclusão da apuração sobre as circunstâncias que envolveram os ferimentos provocados no pequeno.

 “Por ordem do Secretário de Estado da Saúde (Tyago Ribeiro Hoffmann), foi encaminhado ao setor de Auditoria da Sesa o pedido de abertura imediata de auditoria para que, no prazo máximo de 30 dias, apresente relatório conclusivo sobre o fato”, explicou a pasta. Na tarde desta sexta-feira (22), o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) informou que a técnica utilizada para controlar a temperatura do bebê, que levou ao ferimento, não existe nos protocolos da enfermagem.

Corrida altera trânsito na Avenida Dante Michelini no domingo (24)

Publicado em 22/08/2025 às 15h02

Avenida Dante Michelini será palco de uma nova corrida neste domingo (24), a Girl Power, que provocará mudanças no trânsito entre o Posto Shell, na Mata da Praia, e o antigo Hotel Canto do Sol, em Jardim Camburi. O trânsito de veículos será feito em somente uma pista, com mão e contramão. Duas faixas serão para o sentido Centro e uma em direção a Jardim Camburi. 

A Guarda Municipal informou que a intervenção será feita entre 5h e 9h e que a via será sinalizada por cones. Os agentes estarão no local para orietar os condutores e auxiliar na fluidez do trânsito. O evento esportivo terá início no Viaduto Araceli, em Jardim Camburi, com a maior parte do percurso sendo feita dentro das Ruas de Lazer da Mata da Praia e Jardim da Penha. A prova contará com competidores que correm 5 ou 10 km.

Obra muda trânsito na Avenida Jerônimo Monteiro em Vila Velha

Publicado em 22/08/2025 às 14h47
Mapa da Avenida Jerônimo Monteiro, em Vila Velha
Mapa da Avenida Jerônimo Monteiro, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

A Avenida Jerônimo Monteiro, em Vila Velha, está funcionando no sistema "pare e siga" desde a quinta-feira (21), para a realização de obras de recapeamento no local, no trecho que começa no Trevo de Capuaba e vai até ao Viaduto de Paul, totalizando dois quilômetros. Os condutores devem buscar outras rotas para evitar congestionamentos na região. As obras devem ser concluídas em um prazo de 15 dias, mas dependendo das condições climáticas. Para que as máquinas transitem, será necessária a retirada de veículos estacionados ao longo da via.

A secretária de Obras e Projetos Estruturantes da Prefeitura de Vila Velha, Menara Cavalcante, disse que a nova camada de concreto colocada na avenida, o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), serve para aumentar a durabilidade da via. "Esse processo corrige irregularidades do pavimento e aumenta a durabilidade da via. Diferentemente do tapa-buraco, o recapeamento renova de forma integral a pista, prolongando sua vida útil”, disse.

Mulher é presa por furtar anel de R$ 3,5 mil em shopping de Cachoeiro

Publicado em 22/08/2025 às 13h47
Mulher é presa suspeita de furtar anel de R$ 3,5 mil em shopping de Cachoeiro
Mulher é presa suspeita de furtar anel de R$ 3,5 mil em shopping de Cachoeiro Crédito: Polícia Militar

Uma mulher de 27 anos foi presa suspeita de furtar um anel de ouro, avaliado em R$ 3.540, na joalheria de um shopping no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O fato ocorreu na tarde de quinta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, o objeto caiu no chão quando a mulher foi questionada sobre a joia pelas funcionárias do estabelecimento, na presença da segurança do local.

A PM informou que a mulher foi detida e levada à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para onde também foi levado o anel recuperado. A Polícia Civil afirmou que a suspeita, que não teve o nome divulgado, foi autuada em flagrante por furto e encaminhada ao sistema prisional.

Cachorra presa há dias em penhasco no ES mobiliza o Corpo de Bombeiros

Publicado em 22/08/2025 às 12h27
Segundo o Corpo de Bombeiros, animal foi resgatado na quinta-feira (21)

Uma cadela presa há dias no alto de um penhasco mobilizou o Corpo de Bombeiros em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (21). O animal estava em meio a bromélias e rochas na localidade de Viçozinha desde sábado (17), segundo o sargento Vinicius Nandolpho, chefe da equipe de resgate. 

O grupo contou com o apoio de um drone da Defesa Civil Municipal para localizar a cadela e moradores da região ajudaram a abrir uma trilha pela vegetação fechada. Depois, com técnicas de rapel e escalada, a cachorrinha foi colocada em uma bolsa e resgatada — sem ferimentos, mas muito enfraquecida. O resgate durou aproximadamente duas horas, e o animal foi devolvido ao dono. 

Carreta tomba na BR 101 em Rio Novo do Sul e carga é saqueada

Publicado em 22/08/2025 às 11h52
Carreta tomba na BR 101 em Rio Novo do Sul
Carreta tomba na BR 101 em Rio Novo do Sul Crédito: Redes sociais

Uma carreta transportando produtos diversos tombou na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (21). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que o motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a corporação, a carga – leite, bebidas e papel higiênico – foi totalmente saqueada

A PRF disse, conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, que o veículo seguia sentido Vitória, e a suspeita é de que o condutor teria perdido o controle da direção em uma curva no km 391. A Ecovias, que administra a rodovia, informou que foi acionada e enviou ao local uma ambulância, veículo de inspeção e guincho. Não houve interdição do tráfego.

*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul

Secretário suspeito de corrupção em prefeitura do ES permanece preso

Publicado em 22/08/2025 às 11h50
Fúlvio Trindade, secretário de Cultura de Pedro Canário, preso pela Polícia Federal
Fúlvio Trindade, secretário de Cultura de Pedro Canário, preso pela Polícia Federal Crédito: Reprodução redes sociais

O secretário de Cultura de Pedro Canário, Fúlvio Trindade de Almeida, suspeito de corrupção, permanece preso no Centro de Detenção Provisória (CDP), de São Mateus. Outros dois suspeitos seguem foragidos.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) afirmou que o secretário deu entrada no CDP na quarta-feira (20) pelo crime de corrupção passiva (Artigo 317 do Código Penal) — quando um funcionário público solicita ou recebe para si ou outra pessoa vantagem indevida. A pena é reclusão de dois a 12 anos e multa. De acordo com a Polícia Federal, o investigado passou por audiência de custódia e foi encaminhado novamente à prisão na quinta-feira (21).

Mesmo preso, Fúlvio continua no cargo de secretário. Até a manhã desta sexta-feira (22), a prefeitura não havia publicado nenhum ato exonerando-o da função. Segundo a Polícia Federal, ele e mais dois empresários são suspeitos de fraudar licitações para aquisição de brinquedos infláveis para eventos no município. A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa dos investigados.

