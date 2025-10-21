Homem fica ferido em acidente entre carro e moto em Vitória

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou um homem ferido na tarde desta terça-feira (21) na Avenida Marechal Campos, em Maruípe, Vitória. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima precisou ser socorrida pelos militares e foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), também na Capital.