Homem fica ferido em acidente entre carro e moto em Vitória
Publicado em 21/10/2025 às 17h48
Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou um homem ferido na tarde desta terça-feira (21) na Avenida Marechal Campos, em Maruípe, Vitória. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima precisou ser socorrida pelos militares e foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), também na Capital.
Leitores de A Gazeta informaram que o automóvel quase invadiu a área da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), acertando um tapume (confira abaixo). A Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento, por este motivo, ainda não há detalhes sobre como a colisão ocorreu.