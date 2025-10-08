A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Homem em situação de rua é encontrado morto em praça de Vila Velha

Publicado em 08/10/2025 às 08h51
Homem em situação de rua foi encontrado morto em uma praça no bairro Praia das Gaivotas
Homem em situação de rua foi encontrado morto em uma praça no bairro Praia das Gaivotas Crédito: Archimedes Patricio

Um homem em situação de rua foi encontrado morto na praça do bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (8). A perícia da Polícia Científica informou que ele foi atingido com um golpe na cabeça e que, com ele, foram encontrados R$ 600 no bolso – mas nenhum documento de identificação. Testemunhas disseram à Polícia Militar que a vítima havia se envolvido em uma briga no dia anterior com outra pessoa que também vive na região e acabou gravemente ferida, mas não procurou atendimento médico.

A praça fica ao lado de uma Companhia Independente (Cia) da PM, e moradores acionaram os militares após encontrarem o corpo pela manhã. A vítima, que não teve a identidade divulgada, aparentava ter cerca de 50 anos. Policiais civis estiveram na região em busca de informações sobre o outro homem envolvido na briga, que também vive em situação de rua.

A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Civil e Militar para obter mais informações sobre a ocorrência, mas não houve manifestação até a última atualização desta matéria.

Publicidade