Homem em situação de rua é encontrado morto em praça de Vila Velha

Homem em situação de rua foi encontrado morto em uma praça no bairro Praia das Gaivotas Crédito: Archimedes Patricio

Um homem em situação de rua foi encontrado morto na praça do bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (8). A perícia da Polícia Científica informou que ele foi atingido com um golpe na cabeça e que, com ele, foram encontrados R$ 600 no bolso – mas nenhum documento de identificação. Testemunhas disseram à Polícia Militar que a vítima havia se envolvido em uma briga no dia anterior com outra pessoa que também vive na região e acabou gravemente ferida, mas não procurou atendimento médico.

A praça fica ao lado de uma Companhia Independente (Cia) da PM, e moradores acionaram os militares após encontrarem o corpo pela manhã. A vítima, que não teve a identidade divulgada, aparentava ter cerca de 50 anos. Policiais civis estiveram na região em busca de informações sobre o outro homem envolvido na briga, que também vive em situação de rua.