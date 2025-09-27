Homem tem queimadura graves após explosão com gasolina em casa, em Iconha
Um homem teve queimaduras graves após um recipiente com gasolina pegar fogo, em um acidente doméstico em Iconha, no Sul do Espírito Santo, neste sábado (27). O homem, que mora em Córrego da Cecília, na zona rural da cidade, foi socorrido de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e levado para um hospital da Grande Vitória.
De acordo com relato de um amigo à reportagem, a vítima estaria acendendo uma churrasqueira, quando teria avistado dois camundongos. Ao tentar colocar fogo nos animais, as chamas acabaram atingindo um galão de gasolina, que acabou explodindo e ferindo o homem. Ele pulou em uma piscina para apagar o fogo, mas teve 30% do corpo queimado, ainda segundo o amigo.
O homem foi encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, referência no atendimento a queimados no Estado. A reportagem procurou a Prefeitura de Iconha e o Notaer para mais informações, como o estado de saúde da vítima, mas não houve retorno até a publicação deste texto.