Um homem teve queimaduras graves após um recipiente com gasolina pegar fogo, em um acidente doméstico em Iconha, no Sul do Espírito Santo, neste sábado (27). O homem, que mora em Córrego da Cecília, na zona rural da cidade, foi socorrido de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e levado para um hospital da Grande Vitória.

De acordo com relato de um amigo à reportagem, a vítima estaria acendendo uma churrasqueira, quando teria avistado dois camundongos. Ao tentar colocar fogo nos animais, as chamas acabaram atingindo um galão de gasolina, que acabou explodindo e ferindo o homem. Ele pulou em uma piscina para apagar o fogo, mas teve 30% do corpo queimado, ainda segundo o amigo.