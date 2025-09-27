A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Homem tem queimadura graves após explosão com gasolina em casa, em Iconha

Publicado em 27/09/2025 às 17h10
Vítima foi resgatada por helicóptero da Notaer
Vítima foi resgatada por helicóptero da Notaer Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem teve queimaduras graves após um recipiente com gasolina pegar fogo, em um acidente doméstico em Iconha, no Sul do Espírito Santo, neste sábado (27). O homem, que mora em Córrego da Cecília, na zona rural da cidade, foi socorrido de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e levado para um hospital da Grande Vitória. 

De acordo com relato de um amigo à reportagem, a vítima estaria acendendo uma churrasqueira, quando teria avistado dois camundongos. Ao tentar colocar fogo nos animais, as chamas acabaram atingindo um galão de gasolina, que acabou explodindo e ferindo o homem. Ele pulou em uma piscina para apagar o fogo, mas teve 30% do corpo queimado, ainda segundo o amigo. 

O homem foi encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, referência no atendimento a queimados no Estado. A reportagem procurou a Prefeitura de Iconha e o Notaer para mais informações, como o estado de saúde da vítima, mas não houve retorno até a publicação deste texto. 

Publicidade