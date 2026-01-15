Homem é retirado de casa e morto a pauladas e facadas na Serra

Um homem de 49 anos morreu após ser agredido com pauladas e golpes de faca na Serra, na Região Metropolitana do Espírito Santo, na quarta-feira (14). Familiares contaram à Polícia Militar que a vítima foi retirada de casa pelos agressores, que afirmavam que o morador teria cometido um crime sexual na cidade.

Gravemente ferido, o homem foi levado ainda no dia do crime, na terça-feira (13), ao Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, também na Serra. Foi na unidade hospitalar que a PM foi acionada e recebeu a denúncia dos familiares. A identidade da vítima não foi divulgada, assim como o bairro onde ocorreram as agressões.