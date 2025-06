Homem é preso suspeito de tentar assassinar ex-mulher em Barra de São Francisco Crédito: Polícia Civil

Um homem de 47 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta segunda-feira (230, suspeito de tentar matar (tentativa de feminicídio) a ex-companheira, de 43 anos, no bairro Vila Landinha, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O crime ocorreu no domingo (22). >

De acordo com a Polícia Civil, a vítima detalhou que o suspeito invadiu sua residência e a agrediu. Após ser acionada, a Polícia Militar foi ao local, mas o agressor já havia fugido. "Horas depois, ele retornou ao imóvel e ateou fogo em uma máquina de lavar roupas, causando danos materiais e colocando em risco a estrutura da residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o rescaldo, evitando a propagação das chamas. Mesmo após os ataques, o suspeito continuou com as intimidações", disse a delegada Jéssica Bohrer, adjunta da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco.>