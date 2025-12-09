Homem é preso suspeito de matar vítima a machadadas em Ibatiba

Wellinton Hubner de Oliveira, de 30 anos, foi assassinado a golpes de machado em Ibatiba Crédito: Polícia Civil

Um homem, identificado pela Polícia Civil como Osmar Cândido de Souza, de 32 anos, foi preso no último domingo (7). Ele é suspeito de ter matado Wellinton Hubner de Oliveira, de 30 anos, a golpes de machado em Ibatiba, na Região do Caparaó, na última sexta-feira (05), e contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Segundo registro da Polícia Militar, familiares buscavam pelo paradeiro da vítima e após informações de populares, a encontraram, no dia seguinte, na casa de Osmar Cândido de Souza, no bairro Brasil Novo. O corpo estava sob o sofá e enrolado em um lençol. O suspeito estava na casa e ao ser questionado pelos militares a presença do Wellinton, disse que não comunicou à polícia por não ter telefone. O machado usado no crime estava atrás do sofá e também foi apreendido.