Homem é preso suspeito de furtar R$ 40 mil em cheques em Guaçuí

Um homem de 31 anos foi preso, suspeito de furtar uma mochila com R$ 40 mil em cheques, que estava em uma caminhonete, no bairro Cid Moreira, em Guaçuí , na Região do Caparaó, no Espírito Santo, na segunda-feira (8). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima contou que na bolsa também havia notas promissórias, escrituras de propriedade e objetos pessoais.

A PM informou que o suspeito foi localizado no bairro Morada das Palmeiras e, ao ver os militares, ele tentou fugir pela margem do rio. Foram apreendidos com ele três cheques da vítima. A Polícia Civil disse que ele foi levado à Delegacia de Alegre, autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.