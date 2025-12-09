A Gazeta - Agora

Homem é preso suspeito de furtar R$ 40 mil em cheques em Guaçuí

Publicado em 09/12/2025 às 14h04
Crédito: Divulgação/ PMES

Um homem de 31 anos foi preso, suspeito de furtar uma mochila com R$ 40 mil em cheques, que estava em uma caminhonete, no bairro Cid Moreira, em Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, na segunda-feira (8). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima contou que na bolsa também havia notas promissórias, escrituras de propriedade e objetos pessoais. 

A PM informou que o suspeito foi localizado no bairro Morada das Palmeiras e, ao ver os militares, ele tentou fugir pela margem do rio. Foram apreendidos com ele três cheques da vítima. A Polícia Civil disse que ele foi levado à Delegacia de Alegre, autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

