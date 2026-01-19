A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Homem é preso suspeito de furtar placa de trânsito em praia de Itapemirim

Publicado em 19/01/2026 às 15h13
Homem é preso após furtar placa de trânsito em Itapemirim

Um homem de 42 anos foi preso na tarde de domingo (18), suspeito de furtar uma placa de trânsito que indicava a proibição de estacionar e parar, na praia da Gamboa, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele havia sido notificado anteriormente por estacionar o veículo de forma irregular no local.

De acordo com a PM, o carro estava sobre a calçada, na contramão e em área sinalizada. Após retirar o veículo, o motorista retornou próximo ao local cerca de 40 minutos depois e, ao perceber a aproximação da viatura, saiu rapidamente. Populares relataram aos militares que o homem escalou um poste e retirou a placa de trânsito, que depois foi encontrada no porta-malas do automóvel durante a abordagem.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Itapemirim e o carro, que estava licenciado, foi entregue à esposa. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por furto e liberado após o pagamento de fiança. À TV Gazeta Sul, o motorista confirmou que estacionou no local e foi notificado três vezes. Ele disse que discutiu com os militares e recebeu a informação de populares no local que a placa seria clandestina, afirmando que pretendia levá-la à prefeitura para verificar a legalidade. 

Publicidade