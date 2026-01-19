Homem é preso suspeito de furtar placa de trânsito em praia de Itapemirim
Um homem de 42 anos foi preso na tarde de domingo (18), suspeito de furtar uma placa de trânsito que indicava a proibição de estacionar e parar, na praia da Gamboa, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele havia sido notificado anteriormente por estacionar o veículo de forma irregular no local.
De acordo com a PM, o carro estava sobre a calçada, na contramão e em área sinalizada. Após retirar o veículo, o motorista retornou próximo ao local cerca de 40 minutos depois e, ao perceber a aproximação da viatura, saiu rapidamente. Populares relataram aos militares que o homem escalou um poste e retirou a placa de trânsito, que depois foi encontrada no porta-malas do automóvel durante a abordagem.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Itapemirim e o carro, que estava licenciado, foi entregue à esposa. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por furto e liberado após o pagamento de fiança. À TV Gazeta Sul, o motorista confirmou que estacionou no local e foi notificado três vezes. Ele disse que discutiu com os militares e recebeu a informação de populares no local que a placa seria clandestina, afirmando que pretendia levá-la à prefeitura para verificar a legalidade.