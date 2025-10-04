Homem é preso suspeito de estuprar enteadas e registrar crimes no ES
Um homem foi preso suspeito de estuprar as enteadas de 15 e 17 anos de idade em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, na quinta-feira (2). Segundo a Polícia Civil, o suspeito tem 44 anos e também armazenava grande quantidade de arquivos de pornografia infantil, inclusive dos crimes que ele cometia contra as adolescentes.
Segundo o delegado Rodrigo de Mello Toscano, o investigado confessou os crimes e contou como aconteciam. Contra ele havia um mandado de prisão pelos estupros, mas também acabou autuado em flagrante por adquirir e armazenar materiais de pornografia infantil. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra.