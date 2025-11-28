Homem é preso por tentar matar mãe a marteladas em Piúma
Um homem foi preso por tentar matar a mãe dele a marteladas em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (27). A Polícia Militar foi até o local e encontrou vizinhos ajudando a vítima, uma mulher de 42 anos, que contou para os policiais ter sido agredida no rosto e na cabeça pelo filho, mas que não sabia o motivo da agressão. O nome e a idade do detido não foram informados.
Os policiais encontraram o suspeito, que estava com as mãos e corpo com vestígios de sangue, e um martelo também sujo ao lado dele. Questionado sobre o que aconteceu, ele disse que discutiu com a mãe e a agrediu, mas apresentava fala desconexa e estava alterado.
A Polícia Civil disse que o suspeito foi levado à Delegacia Regional de Itapemirim, autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado ao sistema prisional. A vítima foi encaminhada ao hospital municipal pelo Samu/192.