Crime

Homem é preso por tentar matar companheira a facadas em Marataízes

Um homem de 47 anos foi preso suspeito de tentar matar a facadas a companheira, no bairro Acapulco, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (30). A Polícia Militar disse que o indivíduo tentou fugir da abordagem se escondendo em um quintal, mas foi localizado.