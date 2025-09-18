Homem é preso por tentar abusar sexualmente da enteada no Sul do ES
Um homem foi preso por tentar abusar sexualmente da enteada em Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 55 anos, tinha contra si um mandado de prisão pelo crime e foi localizado na própria casa nesta quinta-feira (18). O crime teria ocorrido em 2018 no distrito de Pedra Menina, no município.
Na época, o homem tentou tocar nas pernas da menina, de 13 anos de idade, dentro da casa onde moravam. Para se defender, a adolescente bateu na mão dele, que recuou. Segundo a delegada Yasmin Neves Fassarella, titular da Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí, ele já teria abusado sexualmente da outra enteada, de 15 anos, antes do ocorrido.
Ele foi condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado pela tentativa de estupro de vulnerável. Em seguida, foi encaminhado para o Sistema Prisional do Estado do Espírito Santo.