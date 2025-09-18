Homem é preso por tentar abusar sexualmente da enteada no Sul do ES

Homem foi preso por tentar abusar de enteada no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi preso por tentar abusar sexualmente da enteada em Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 55 anos, tinha contra si um mandado de prisão pelo crime e foi localizado na própria casa nesta quinta-feira (18). O crime teria ocorrido em 2018 no distrito de Pedra Menina, no município.

Na época, o homem tentou tocar nas pernas da menina, de 13 anos de idade, dentro da casa onde moravam. Para se defender, a adolescente bateu na mão dele, que recuou. Segundo a delegada Yasmin Neves Fassarella, titular da Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí, ele já teria abusado sexualmente da outra enteada, de 15 anos, antes do ocorrido.