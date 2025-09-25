Homem é preso por suspeita de extorsão e agiotagem em Guarapari

Um homem de 26 anos foi preso, nesta quinta-feira (25), durante a operação 'Game Over' por suspeita de extorsão e agiotagem em um apartamento na Praia do Morro, em Guarapari . Segundo a Polícia Civil , a investigação começou após um boletim de ocorrência ser registrado contra ele no dia 3 de setembro. O nome dele não foi informado.

Além dos dois crimes, ele responde a dois processos por porte ilegal de arma de fogo e está sendo apurado o envolvimento dele em lavagem de dinheiro. Durante a operação, foram apreendidos dois notebooks, dinheiro e celulares, objetos que poderão contribuir para a continuidade das investigações. A corporação informou que ele tentou fugir trocando de veículos e contando com apoio de terceiros. Ele foi conduzido à delegacia e posteriormente encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da Justiça.