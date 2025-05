Homem é preso por importunação sexual em hospital de Mimoso do Sul

Um homem foi preso após tocar e exibir seu órgão genital para uma jovem no Hospital Apóstolo Pedro, no bairro Centro, em Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na tarde de terça-feira (29) quando, inicialmente, o suspeito começou a falar com a paciente de forma sexual e comentar sobre a aparência dela. >