Homem é preso por estuprar gêmeas de 7 anos após invadir casa em São Mateus
Um homem de 46 anos foi preso por estupro de vulnerável de duas meninas de sete anos, gêmeas, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (10). Segundo a Polícia Militar (PM), vizinhos relataram que o homem invadiu a casa onde as meninas estavam, em um momento que a mãe delas havia saído, e atacou as vítimas. Um trabalhador rural contou que ouviu os gritos das crianças, entrou no imóvel e conseguiu deter o suspeito, que foi agredido por moradores e amarrado a uma árvore até a chegada dos policiais.
A mãe das crianças contou à PM que saiu de casa por 20 minutos e, quando voltou, soube que o homem invadiu sua residência e acariciou suas filhas, momento em que o trabalhador rural interviu e impediu a continuação do abuso. Devido aos ferimentos por conta da agressão que sofreu, o suspeito foi levado pelos policiais ao Hospital Estadual Roberto Silvares. Após receber alta, o indivíduo foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus. A Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável duas vezes e encaminhado ao sistema prisional.
Crime de estupro de vulnerável: está previsto no art. 217A do Código Penal, e prevê que é considerado estupro de vulnerável ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos.