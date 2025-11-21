Homem é preso por descumprir medida protetiva em Guaçuí Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 37 anos foi preso por descumprir uma medida protetiva no bairro Quincas Machado, em Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (19). De acordo com a Polícia Civil, que divulgou o caso nesta sexta-feira (21), a ex-companheira dele procurou a delegacia pela primeira vez em agosto. Na ocasião, o suspeito a ameaçou dizendo que, se fosse preso, poderiam passar dez anos que ele sairia e voltaria com "mais raiva ainda" dela.

A vítima conseguiu medidas protetivas pela Justiça e o suspeito foi procurado diversas vezes pela PC para um interrogatório, mas afirmava sempre estar em outra cidade. Em outubro, voltou a procurar a mulher no trabalho dela e insistiu para que os dois conversassem, o que configurou descumprimento da medida judicial. A vítima procurou a delegacia novamente e um mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi registrado.