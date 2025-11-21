Homem é preso por descumprir medida protetiva em Guaçuí
Um homem de 37 anos foi preso por descumprir uma medida protetiva no bairro Quincas Machado, em Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (19). De acordo com a Polícia Civil, que divulgou o caso nesta sexta-feira (21), a ex-companheira dele procurou a delegacia pela primeira vez em agosto. Na ocasião, o suspeito a ameaçou dizendo que, se fosse preso, poderiam passar dez anos que ele sairia e voltaria com "mais raiva ainda" dela.
A vítima conseguiu medidas protetivas pela Justiça e o suspeito foi procurado diversas vezes pela PC para um interrogatório, mas afirmava sempre estar em outra cidade. Em outubro, voltou a procurar a mulher no trabalho dela e insistiu para que os dois conversassem, o que configurou descumprimento da medida judicial. A vítima procurou a delegacia novamente e um mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi registrado.
O investigado foi localizado pela Polícia Civil e encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.