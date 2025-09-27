Homem é preso por crime sexual contra enteada de 11 anos no ES

Homem é preso por suspeita de exploração sexual da enteada em Conceição da Barra Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 56 anos foi preso por suspeita de exploração sexual contra a enteada de 11 anos e por divulgação de pornografia infantil em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na última sexta-feira (26). A polícia chegou até o suspeito após a própria mãe da vítima ter registrado um boletim de ocorrência.

O mandado de prisão foi expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra. A Justiça também determinou a apreensão de aparelhos eletrônicos utilizados nos crimes, que vão ser periciados e ajudar nas investigações.

De acordo com a Polícia Civil, a criança não morava com o homem, mas frequentava regularmente a residência dele. Nessas ocasiões, então, o suspeito teria se aproveitado da vulnerabilidade da vítima para cometer os crimes.