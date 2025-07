Ação da PF

Homem é preso por arquivar conteúdo de exploração sexual infantil no ES

Um homem de 56 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (8) por armazenar e compartilhar imagens de violência sexual contra menores em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ação faz parte de investigações realizadas pela Polícia Federal para identificar endereços eletrônicos (IPs) de suspeitos.

A pedido da Justiça Federal, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do suspeito, onde foram encontradas diversas fotos e vídeos do conteúdo ilegal em um computador. Também foram apreendidos celulares e discos rígidos (HDs), que passarão por perícia técnico-criminal.

O investigado, que não teve nome informado, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim. Ele responderá pelo crime de armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente conforme a Lei n.º 8.069/1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com pena de até quatro anos de reclusão.