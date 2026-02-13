Homem é preso por ameaçar e perseguir ex-mulher em Guaçuí

Um homem de 25 anos foi preso em Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, suspeito ameaçar, perseguir e descumprir medida protetiva contra a ex-mulher na manhã de quinta-feira (12). De acordo com a Polícia Civil, a vítima contou que foi obrigada a entrar no carro dele e foi ameaçada, enquanto o homem insistia em reatar o relacionamento.

Segundo informações da corporação, a vítima procurou o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) para denunciar o crime. Ela revelou que conseguiu se desvencilhar ao afirmar que conversaria com ele depois, mas imediatamente buscou ajuda policial.