Homem é preso por ameaçar e perseguir ex-mulher em Guaçuí
Um homem de 25 anos foi preso em Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, suspeito ameaçar, perseguir e descumprir medida protetiva contra a ex-mulher na manhã de quinta-feira (12). De acordo com a Polícia Civil, a vítima contou que foi obrigada a entrar no carro dele e foi ameaçada, enquanto o homem insistia em reatar o relacionamento.
Segundo informações da corporação, a vítima procurou o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) para denunciar o crime. Ela revelou que conseguiu se desvencilhar ao afirmar que conversaria com ele depois, mas imediatamente buscou ajuda policial.
Os agentes iniciaram buscas e localizaram o suspeito próximo ao campo de futebol do bairro Quincas Machado. A mulher, segundo a Polícia Civil, já havia solicitado medidas protetivas em dezembro do ano passado, mas relatou que o homem continuava a desrespeitá-las, chegando a invadir sua residência e persegui-la até o local de trabalho. Na quinta-feira, a delegada Yasmin Fassarella já havia solicitado a prisão preventiva do acusado, diante da gravidade dos relatos. Mas ele acabou preso em flagrante.