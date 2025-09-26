Homem é preso por agressão brutal e cárcere de mulher no Noroeste do ES
Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (25), em Barra de São Francisco, suspeito de agredir brutalmente e manter em cárcere privado a companheira, também de 30 anos. A prisão ocorreu no Centro da cidade, em cumprimento de mandado expedido pela Justiça. A violência começou por conta de ciúmes, após o homem visualizar uma mensagem no celular da companheira.
Segundo as investigações, o crime aconteceu no último domingo (21), quando o suspeito, tomado por ciúmes, agrediu a vítima com socos e chutes, provocando lesões no rosto e no corpo. A mulher só conseguiu deixar a residência com a ajuda do irmão, que a levou para registrar a ocorrência. De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou que vivia há seis meses com o agressor, que mantinha comportamento controlador, a impedia de usar celular e redes sociais e já havia cometido outras agressões.
Após denúncias, a delegada Jéssica Bohrer representou pela prisão preventiva, cumprida na quinta-feira. O suspeito foi localizado em uma lanchonete no Centro do município e encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Civil reforça que vítimas e testemunhas de violência doméstica podem denunciar pelo 181 ou procurar a delegacia mais próxima. Em casos de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada pelo 190.