Homem é preso por agredir namorada em briga por R$ 60 em Vila Velha

Uma briga por troco de corrida de aplicativo terminou em prisão em Vila Velha, no domingo (5). A vítima, de 22 anos, contou à Polícia Militar que o namorado a agrediu após ser cobrado para devolver a quantia de R$ 60.

Ainda segundo a PM, os dois foram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra já se agredindo. De lá, foram encaminhados para a delegacia, e o jovem de 28 anos acabou autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, com base na Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.