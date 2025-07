Encomenda

Homem é preso pela PF após receber anabolizante em Guriri, São Mateus

Um homem foi preso pela Polícia Federal (PF) após receber uma encomenda de anabolizante em Guriri, no litoral de São Mateus, Norte do Espírito Santo. A prisão ocorreu na terça-feira (15), e, conforme a corporação, a ação aconteceu após o recebimento de informações sobre o envio do material ilícito pelos Correios.