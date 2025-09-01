Homem é preso pela PF ao receber R$ 1 mil em notas falsas no Caparaó do ES

Um homem foi preso em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó do Espírito Santo, no momento em que recebia R$ 1 mil em notas falsas, por meio dos Correios. Segundo a Polícia Federal (PF), eram oito cédulas falsificadas de R$ 100 e uma de R$ 200. O flagrante ocorreu na manhã da última sexta-feira (29), mas foi divulgado pela corporação nesta segunda-feira (1º).

O caso foi descoberto, de acordo com a PF, após identificarem que as notas haviam sido enviadas do Rio de Janeiro para um endereço em Dores do Rio Preto. As investigações tiveram o auxílio dos Correios, e o suspeito foi abordado no momento da entrega da encomenda.