Homem é preso no RJ por estuprar a enteada de 7 anos em Guaçuí

Um homem suspeito de abusar sexualmente da enteada em Guaçuí , no Caparaó capixaba, foi preso na Capital do Rio de Janeiro na última terça-feira (21). Investigações da Polícia Civil apuraram que o criminoso teve um relacionamento com a mãe da criança e morava com a família da vítima, de 7 anos de idade. Durante esse período, ele teria cometido a violência diversas vezes, nos momentos em que a mulher saía para trabalhar.

A menina relatou a situação para o irmão mais velho, que contou para a mãe. A mulher procurou a Delegacia de Guaçuí e o novo endereço do suspeito foi identificado. Com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi cumprido o mandado de prisão preventiva do homem, de 28 anos, por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para o sistema prisional carioca. O nome dele e o bairro onde o crime ocorreu não estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).