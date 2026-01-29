Homem é preso em investigação sobre a morte do irmão em Muniz Freire
Um jovem de 22 anos foi preso suspeito de matar o irmão em Muniz Freire, Sul do Espírito Santo na quarta-feira (28). Ele havia fugido após o crime, que ocorreu em 15 de dezembro, mas retornou recentemente à região em que morava, segundo a Polícia Civil.
Leonardo Custódio de Amorim, de 33 anos, foi morto com golpes de arma branca (objeto cortante/perfurante) na localidade de Batatinha. O que teria motivado o crime e o nome do preso não foram divulgados.
"Em um ato de afronta à Justiça, o suspeito não se apresentou para interrogatório e posteriormente retornou à região, onde seguia sua rotina como se nada houvesse ocorrido. A prisão dele restaura a ordem pública e garante a aplicação da lei penal”, finalizou o delegado Hélio Flávio Coco Martins.