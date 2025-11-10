Homem é preso em Guaçuí por estuprar menina de 11 anos em Apiacá
Um homem de 29 anos, suspeito de estuprar uma menina de 11 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (10) em Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo. O crime ocorreu em 8 de outubro deste ano em Apiacá, na região Sul. Na ocasião, a irmã da vítima ligou para a mãe e contou que a criança foi estuprada dentro de casa por um conhecido da família. O bairro e as identidades não serão divulgados para preservar a identidade da menor, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).
O titular da Delegacia de Apiacá, delegado Sandro Zanon, disse ainda que o suspeito enviou mensagens de texto ameaçando a mãe da menor e tentou coagir a mulher para não ser denunciado. Em cumprimento de mandado de prisão, ele foi abordado ao sair de casa para trabalhar e conduzido para a Delegacia de Guaçuí. Por fim, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.