Homem é preso em Guaçuí por estuprar menina de 11 anos em Apiacá

Um homem de 29 anos, suspeito de estuprar uma menina de 11 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (10) em Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo. O crime ocorreu em 8 de outubro deste ano em Apiacá, na região Sul. Na ocasião, a irmã da vítima ligou para a mãe e contou que a criança foi estuprada dentro de casa por um conhecido da família. O bairro e as identidades não serão divulgados para preservar a identidade da menor, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).