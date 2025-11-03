Homem é preso e armas são apreendidas na Serra

Duas pistolas, um revólver e um simulacro de fuzil foram apreendidos na Serra Crédito: PMES/Divulgação

Um homem de 34 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (3), de posse de armas de fogo. O caso aconteceu no bairro Novo Horizonte, na Serra, onde o suspeito foi avistado pela Polícia Militar durante um patrulhamento, motivado pela denúncia de que havia criminosos armados na região.

Enquanto passavam em frente a uma residência, militares viram o homem com uma das armas dentro de casa. Ele já tem passagens por tráfico, receptação e porte ilegal de arma, conforme apurou o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.