Homem é preso e armas são apreendidas na Serra

Publicado em 03/11/2025 às 21h57
Duas pistolas, um revólver e um simulacro de fuzil foram apreendidos na Serra
Um homem de 34 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (3), de posse de armas de fogo. O caso aconteceu no bairro Novo Horizonte, na Serra, onde o suspeito foi avistado pela Polícia Militar durante um patrulhamento, motivado pela denúncia de que havia criminosos armados na região.

Enquanto passavam em frente a uma residência, militares viram o homem com uma das armas dentro de casa. Ele já tem passagens por tráfico, receptação e porte ilegal de arma, conforme apurou o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.

Ao ser abordado, ele confesso que, dentro da cada, estavam mais duas armas e um quarto armamento dentro de um carro. Duas pistolas, um revólver e um simulacro de fuzil foram apreendidos, e o homem foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra.

