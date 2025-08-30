Homem é preso com drogas em cerco policial na BR 101 em Mimoso do Sul

Homem é preso com crack após cerco policial na BR 101 em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por transportar drogas durante um cerco policial na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (29). Não foi informado qual seria o destino do entorpecente.

De acordo com a Polícia Militar, a operação foi montada após denúncia sobre o transporte de drogas em uma motocicleta Yamaha Fazer 150. Durante a abordagem, o condutor foi flagrado com 502 gramas de crack, além de um pino de cocaína e um celular.