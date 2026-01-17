Homem é preso com drogas, armas, munição e até granada em Itapemirim

Jovem é preso com pistola, pinos de drogas e ainda uma granada em Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 18 anos foi preso na noite de quinta-feira (16) após ser flagrado com arma de fogo, drogas e um artefato explosivo no bairro Joacima, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele foi identificado como Arthur Ventura Correa. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 21h30, equipes realizavam patrulhamento na região quando viram o jovem em uma bicicleta. Ele tentou fugir, entrou em uma residência, local onde foi visto dispensando uma arma de fogo.

No local foram apreendidos: uma pistola IMBEL calibre .380, municiada com 17 munições, 564 pinos de cocaína, além de um artefato explosivo semelhante a uma granada. O local foi isolado e o Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado para realizar o recolhimento e a detonação controlada.