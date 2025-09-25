Homem é preso após vizinhos denunciarem cárcere privado em Vila Velha
Um homem foi preso por agredir e manter a companheira em cárcere privado em Aribiri, Vila Velha, nesta quinta-feira (25), após moradores e outras testemunhas ligarem para a Guarda Municipal. Segundo a apuração da TV Gazeta, ele bateu na mulher dentro do prédio onde os dois vivem e seguiu com as agressões até o meio da rua. Quem viu a cena relatou à corporação ter visto o homem enforcando a vítima e a levando de volta para a residência enquanto segurava ela pelo pescoço.
Momentos antes, a vítima havia se dirigido a um escritório de advocacia, localizado no mesmo prédio, quando foi surpreendida pelo agressor. Os agentes conseguiram acessar o edifício e, após percorrerem os andares, localizaram a mulher no último pavimento.
Ela apresentava escoriações no pescoço e relatou ter sido obrigada a permanecer no local contra a vontade dela. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil foi demandada para mais detalhes. Quando houver retorno a matéria será atualizada.