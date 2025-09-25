Homem é preso após vizinhos denunciarem cárcere privado em Vila Velha

Um homem foi preso por agredir e manter a companheira em cárcere privado em Aribiri, Vila Velha, nesta quinta-feira (25), após moradores e outras testemunhas ligarem para a Guarda Municipal. Segundo a apuração da TV Gazeta, ele bateu na mulher dentro do prédio onde os dois vivem e seguiu com as agressões até o meio da rua. Quem viu a cena relatou à corporação ter visto o homem enforcando a vítima e a levando de volta para a residência enquanto segurava ela pelo pescoço.