Homem é preso após socar barriga e esfaquear grávida de 7 meses em Colatina

Um homem de 31 anos foi preso após agredir com socos na barriga e esfaquear a própria companheira, grávida de sete meses, na madrugada deste sábado (20), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que o suspeito chegou em casa alterado e, durante uma discussão, ela pediu que ele saísse da residência. Nesse momento, as agressões começaram.

A mulher contou que o homem a empurrou e passou a agredi-la com socos na barriga. Ela disse que tentou se esconder no banheiro e acabou atacada com uma facada nas costas. O homem não estava mais em casa quando os policiais chegaram ao local. Posteriormente, ao ser visto tentando entrar novamente na residência, ele foi detido pelos militares e apresentou sua versão sobre o ocorrido.