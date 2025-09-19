Homem é preso após simular estar armado e assaltar hotel em Castelo

Um homem de 40 anos rendeu um funcionário da recepção de um hotel em Castelo, no Sul do Espírito Santo, e, simulando estar armado, roubou R$ 416 do caixa. O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (18) e foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento. O suspeito, identificado como Alessandro Altoé Barbosa, chegou a levar uma bebida em lata que estava na mão do trabalhador.

O hotel fica em uma movimentada avenida de Castelo. De acordo a Polícia Militar, a corporação foi acionada e apurou que Alessandro invadiu o estabelecimento forçando a porta e colocou a mão por baixo da blusa. Em seguida, o suspeito rendeu o recepcionista, anunciando o assalto.