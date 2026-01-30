Homem é preso após matar cavalo a tiros em Linhares

Após ser preso e levado à Delegacia de Linhares, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional Crédito: Douglas Abreu

Um homem de 29 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso após matar um cavalo a tiros em via pública no balneário de Povoação, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria atirado no animal porque ele comeu as verduras que seriam vendidas na feira.

Após denúncias, os policiais localizaram o homem em um caminhão, nas proximidades do trevo de saída do balneário. Durante a abordagem, ele arremessou uma pistola calibre 380, que foi apreendida. Moradores informaram aos militares que o cavalo foi recolhido por servidores da Prefeitura.

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais de Linhares informou que solicitou à Polícia Civil cópia do inquérito policial, a fim de acompanhar o caso e adotar todas as medidas administrativas e legais que estiverem ao seu alcance contra o responsável pelo crime. Ressaltou ainda que o Departamento de Bem-estar Animal da prefeitura acompanha o caso de perto e repudia veementemente qualquer ato de violência ou maus-tratos contra animais, reforçando seu compromisso com a proteção da vida animal e o cumprimento da legislação ambiental.