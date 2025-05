Homem é preso após furtar santa de igreja e dar soco em PM em Colatina

Segundo a versão da Polícia Militar, um morador do bairro parou uma viatura que passava e relatou que um homem havia saído da igreja carregando a imagem de uma santa. A equipe iniciou as buscas e localizou o suspeito no bairro São Marcos.>

De acordo com a Polícia Militar, ao ser abordado, o homem tentou fugir e resistiu à ação dos agentes, chegando a agredir um dos policiais com um soco. “Foi necessário o uso da força para contê-lo. O indivíduo, que possui problemas psiquiátricos, segundo seu tutor legal, foi conduzido à delegacia com acompanhamento do pai adotivo, e a imagem foi recuperada”, informou a corporação. >