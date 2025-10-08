Homem é preso após furtar R$ 6,5 mil em roupas do vizinho em Colatina
Um homem foi preso após furtar R$ 6,5 mil em roupas e calçados do vizinho em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (7). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima sentiu falta de uma camisa e uma bermuda que estavam no varal e viu posteriormente o suspeito usando os itens furtados. Todas as peças foram recuperados dentro da casa do indivíduo.
A vítima contou à PM que o vizinho já havia furtado outros pertences seus em ocasiões anteriores, mas que ele não havia registrado boletim de ocorrência. Com a reincidência do crime, desta vez ele acionou a polícia. Ao ser abordado pelos militares, o suspeito confessou o furto e disse que havia mais peças guardadas na varanda de sua casa. Foram encontrados vários sacos com roupas e calçados, todos reconhecidos pela vítima. A soma dos valores dos objetos recuperados foi estimada em R$ 6,5 mil.
Além dos produtos furtados, os policiais encontraram dois pés de maconha plantados em vasos no quintal da residência do suspeito. O caso foi registrado na Delegacia de Colatina. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a autuação do homem, mas não houve manifestação até a última atualização desta matéria.