Homem é preso após estuprar e manter a ex em cárcere privado em Vila Velha

Delegacia Regional de Vila Velha, para onde suspeito foi levado Crédito: Polícia Civil

Um homem de 44 anos foi preso após estuprar, agredir e manter a ex-namorada em cárcere privado em Cobilândia, Vila Velha, na última quinta-feira (12). Segundo a vítima, o suspeito iniciou as violências após ela negar ter relações sexuais com ele.

A mulher, de 47 anos, contou para a Polícia Civil que tinha saído para conversar com o ex-namorado. Em determinado momento, ele chamou a ex para ir até a casa dele. Chegando lá, a vítima disse que não iria beber porque não queria ter relações sexuais. Foi neste momento, diante da negativa, que ele agarrou a moça pelo pescoço, tentou sufocá-la, deu socos no rosto dela e depois a violentou.

Após as agressões, o suspeito manteve a mulher presa dentro da casa de meia-noite até as 6h. Quando conseguiu sair, a vítima procurou a delegacia. Enquanto ela estava na unidade policial, o homem ligou para a ex, que combinou de encontrá-lo em uma praça. Os policiais foram até o local e prenderam o criminoso. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.