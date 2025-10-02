Homem é preso após colocar fogo na casa da companheira em Vila Velha

Um homem de 28 anos foi preso na tarde de quarta-feira (1º) após incendiar a casa da companheira, de 42 anos, no bairro Cobilândia, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que, em seguida, o suspeito ainda a ameaçou com uma faca, dizendo que iria matá-la.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, segundo a corporação, quando a equipe chegou ao local, o fogo tinha apagado e não foi necessária intervenção.