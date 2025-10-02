Homem é preso após colocar fogo na casa da companheira em Vila Velha
Um homem de 28 anos foi preso na tarde de quarta-feira (1º) após incendiar a casa da companheira, de 42 anos, no bairro Cobilândia, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que, em seguida, o suspeito ainda a ameaçou com uma faca, dizendo que iria matá-la.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, segundo a corporação, quando a equipe chegou ao local, o fogo tinha apagado e não foi necessária intervenção.
A Polícia Civil informou que o homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por ameaça qualificada e por causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem majorado por ser em casa habitada, ou destinada à habitação, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ambos os crimes foram enquadrados na Lei Maria da Penha. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.