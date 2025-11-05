Homem é preso após ameaçar companheira e tentar incendiar casa em Vila Velha

O agressor foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Um homem de 70 anos foi preso em flagrante após ameaçar a companheira, 76 anos, e tentar incendiar a casa onde vivem, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na tarde de terça-feira (4).

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 12h48 para atender à ocorrência. No local, a vítima relatou que o companheiro estava dentro da residência ameaçando colocar fogo no imóvel e segurando uma faca, afirmando que a mataria caso ela tentasse entrar na casa. A mulher contou, ainda, que sofre ameaças e violência psicológica com frequência.

Os policiais constataram que o homem estava visivelmente sob efeito de álcool e que apresentava ferimentos no braço e perna esquerdos, e que não sabia como tinha se machucado. Após receber atendimento médico no Pronto Atendimento da Glória, o suspeito foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Em nota, a Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por ameaça, com base na Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional após os procedimentos de praxe.