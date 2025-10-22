Homem é preso após ameaçar companheira com pedaço de vidro em Cachoeiro

Um homem de 26 anos foi preso após de ameaçar ferir a companheira, de 30, com um pedaço de vidro de uma garrafa quebrada, na noite de terça-feira (21). O caso aconteceu no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Após a vítima acionar a Polícia Militar, o suspeito saiu de casa. Logo depois, ele retornou e acabou detido e levado à delegacia do município.