Homem é preso após agredir esposa e fugir com filho bebê em Vila Velha

Um homem de 47 anos foi preso após agredir a esposa com um soco e fugir com o filho do casal, um bebê de 11 meses, na noite de quinta-feira (15), em Retiro do Congo, na zona rural de Vila Velha.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que está em processo de separação e que o suspeito não aceita o fim do relacionamento. Após a agressão, ela acionou os militares e repassou as características do homem, que foi localizado pouco tempo depois ainda com o bebê.